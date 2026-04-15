今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間限定で、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。イベント初日には、幕開けを宣言するオープニングセレモニーが行われ、ミッキーマウスやミニーマウスらディズニーキャラクター、ダンサー、キャストが盛り上げる中、オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEOの高野由美子氏が開幕