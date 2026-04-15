１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万７８７７円３９銭）に比べて６００円超上昇した。５万８５００円台で推移している。日経平均が取引時間中に５万８０００円台を回復するのは３月２日以来、約１か月半ぶり。前日の米株式市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が継続しているとの期待から、主な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも、半導体関連の銘柄を中心