女優の高岡早紀（53）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「娘と商店街をぶらぶら」と書き出した高岡。黒いロングワンピにサングラスの街歩きショットをアップした。「一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい」と添えた。ファンからは「パリかと思った」「遭遇してみたい」「お美しいです」「まーたおしゃれな商店街私の知ってる商店街とは違う」「お美しいです」「顔ちっちゃ」「商店街ま