全日本空輸(ANA)といすゞ自動車は、2050年のCO2排出量実質ゼロという共通目標に向け、航空機地上支援機材(GSE)の検証を行うパートナーシップを締結した。中央右：全日本空輸 取締役執行役員 吉田秀和氏、中央左：いすゞ自動車 常務執行役員 能登秀一氏○課題だったトラックベース車両のGSEの活用検証を推進両社は今回、EVトラック活用検証等のパートナーシップを締結し、電気自動車「エルフEV」のカーゴトラック(手荷物運搬車)を2