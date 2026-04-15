車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。形状記憶合金って何?※画像はイメージ正解は、下にスクロールをしてチェック!正解はこちら!※画像はイメージ力を加えて変形させても、一定の温度を与えると元の形にもどる性質をもった合金のことをいいます。このふしぎな回復力