人類の進化のカギ「ゲノム編集」で何ができる？ ゲノム編集とは、遺伝子を正確に書き換える技術のこと 書き換えで品種改良や難病治療ができる まず、生命科学の進歩の代表、ゲノム編集のことからお話ししましょう。ゲノム編集とは、遺伝子情報のすべてであるゲノムの特定の場所を切って、ねらった遺伝子の働きを止めたり破壊したり、切った部分に異なる遺伝子配列を入れたりして、遺伝子を書き換えることです。 たとえば、