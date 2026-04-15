ＮＹ原油時間外急落、90ドル割れトランプが戦争終結示唆 東京時間08:35現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝87.73（-3.55-3.89%） トランプ米大統領がイランとの戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えているとFOXに語った。