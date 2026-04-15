ベッセント米財務長官がトーンダウン、利下げに慎重姿勢示す ベッセント米財務長官が利下げに慎重な姿勢を示した。ベッセント氏はこれまで大幅利下げを主張してきたが、米イラン情勢を受けトーンダウンした。 FRBは利下げを行う必要があるが、イラン情勢を踏まえ状況が明確になるまで待とうとするのであれば理解できる。金利はいつかは引き下げるべきだが、今は状況を見守るべきだと考える。次期議長のもとで新