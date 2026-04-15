ベッセント米財務長官中国は「信頼できないパートナー」 ベッセント米財務長官が中国を「信頼できないパートナー」と非難、トランプ氏の中国訪問に過度な期待は禁物だと語った。 中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」だ。コロナパンデミック時に医療品を買い占めたことや、関税を巡る対立の際にレアアースの輸出規制を課したこと。そして現在、戦略的石油備蓄を