大分県産ブランドのサツマイモ「甘太くん」について、JAおおいたが貯蔵段階で適切な温度管理を怠り、およそ220トンが出荷できなくなっていたことが分かりました。 臼杵市野津町 JAおおいたによりますと、県産ブランドのサツマイモ甘太くんは「べにはるか」という品種を貯蔵庫で40日以上熟成させ糖度を高めて出荷しています。 しかし、2025年が豊作だったため、2か所の貯蔵庫が満杯となり、別の貯蔵庫に移そう