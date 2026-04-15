大分県竹田市の久住高原農業高校で14日、この春に入学した新入生を上級生が指導する「歓迎実習」が行われました。 久住高原農業高校 2026年度、38人の新入生が入学した久住高原農業高校です。 14日は毎年恒例の「歓迎実習」が行われました。初めての実習に臨む新入生を指導するのは上級生です。 ◆上級生 「まず声かけて『触るよー』って言って、前から強めに」 新入生に農業のやりがいや楽しさを伝