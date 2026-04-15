フットサル・Fリーグのバサジィ大分が14日、新チームでの初練習を行いました。 シーズン開幕に向けていよいよ始動です。昨シーズンは8位に終わったバサジイ大分。 5月開幕する新たなシーズンに向けて、14日から新チームでの練習を始めました。 金井一哉監督 新たに監督に就任したのは金井一哉氏。 また17人の選手のうち新加入は9人と顔ぶれが大きく変わっています。