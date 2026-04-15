熊本地震の「前震」から14日で10年です。 2日後に起きた「本震」で大きな被害が出た大分県別府市ではいま、「防災フェア」が開催され、市内の店舗に防災についてのコーナーが設けられています。 別府市 2016年の熊本地震の本震で別府市では県内の観測史上最大となる震度6弱を観測し、7人がけが、6000棟を超える建物に被害がでました。 こうした災害を忘れず、市民に防災意識を高めてもらおうと