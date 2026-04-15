熊本地震での被害 2016年に熊本県で震度7の揺れを観測した熊本地震の「前震」から14日で10年です。 大分県内にも大きな被害をもたらした熊本地震について、シリーズ企画をお伝えしていきます。 初日は、被害を振り返るとともに、県内にある断層や地震のリスクなどについてお伝えします。 熊本地震での被害 2016年4月14日の夜、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生。 大分県内でも日田市や佐