「ドジャース−メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前会見で、前日に死球を受けた大谷翔平投手について「きょうもラインアップに入っている。特に何も聴いていないので問題なく登板できると思う」と語った。大谷は前日のゲームで、初回の第１打席に右肩甲骨付近に死球を受けた。思わず絶叫し激痛に表情をゆがめたが、塁上で右腕をグルグル回して問題がないかを確認。二塁に進んだ際には