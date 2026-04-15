14日夕方、北秋田市上杉で約1万平方メートルが燃える原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。北秋田警察署の調べによりますと14日午後4時半ごろ、北秋田市上杉字金沢の原野から出火しました。自宅にいた人が南側の原野から白い煙が立ち上っているのを発見し消防に通報しました。火は約1時間40分後に消し止められましたが、原野の枯れ草など約1万平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした