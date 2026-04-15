１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１７．７４ドル高の４万８５３５．９９ドルと続伸した。米国とイランの再協議に向けた期待を背景に買いが継続した。トランプ米大統領は、２日以内に再開する可能性を示した。ハイテク株が高く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は最高値を更新した。 ゴールドマン＜GS＞やシティグループ＜C＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が高く、オラクル＜ORC