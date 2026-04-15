食事中のむせは誤嚥の重要なサインですが、その仕組みを理解することで適切な対策が可能になります。嚥下のタイミングや喉の働きがどのように関係しているのかを知ることが大切です。本章では、むせが起こる理由と背景にある要因をわかりやすく解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・