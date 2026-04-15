起立性調節障害の改善には、本人だけでなく周囲の理解と支援が欠かせません。家庭や学校での対応が、回復に大きく影響します。本章では、具体的なサポート方法や心理的な支え方を紹介し、安心して生活できる環境づくりのポイントを解説します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医とし