Medical DOC監修医がアルツハイマー型認知症の原因となる可能性の高い食べ物や予防法などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「アルツハイマー型認知症の原因」となる可能性の高い食べものはご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学