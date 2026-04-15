リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、フランス代表FWウーゴ・エキティケの状態に言及した。14日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが14日に行われ、リヴァプールはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。0−2での先勝を許して迎えたホームでの一戦は、得点を挙げることができず、後半に2失点を喫して0−2で敗れ、2試合合計0−4で敗退となった。この試合に先発出