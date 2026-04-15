2026年4月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中東情勢の緊迫化が化石燃料の脆弱（ぜいじゃく）性を露呈させ、クリーンエネルギーへの世界的な転換を加速させていると報じた。記事は、戦火の影響でホルムズ海峡の輸送がほぼ停滞し、アジア向けの石油・天然ガス供給が寸断されており、各国がエネルギー節約と備蓄確保に奔走する中、米国とイランの停戦合意が危うくなったことで欧米のガソリン価格も急騰してい