大人も気分が上がりそうなコラボアイテムが【ローリーズファーム】から登場。「ガチャピン・ムック」とコラボしたTシャツや小物は、遊び心のあるデザインが印象的でコーデのアクセントにもなってくれます。見ているだけでも楽しく、つい集めたくなりそうな可愛さ。気になるラインナップをぜひチェックしてみて。 落ち着いた配色で取り入れやすいキャラT 【ローリーズファーム