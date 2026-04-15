1985年に「スーパーマリオブラザーズ」が発売され、40周年を迎えたロングセラーのゲームシリーズと【サーティワン】とのコラボキャンペーンがスタート！ サーティワンでは、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をたっぷり楽しめる新作フレーバーのアイスやサンデーなどの期間限定メニューが登場しています。今回は、