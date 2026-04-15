◇ア・リーグレッドソックス−ツインズ（2026年4月14日ミネアポリス）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦に「3番・DH」で4試合ぶりにスタメン出場。初回の第1打席から安打を放った。初回2死の第1打席で相手先発・エイベルの2球目、低めチェンジアップにバットを合わせると、打球はゴロで右前に転がり、Hランプを灯した。11、12、13日とチームは試合があったが、吉田は3