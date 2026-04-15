HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、きょう15日にアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）真・未来編』の新エンディングテーマである新曲「Youth」の配信をスタートした。【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoenaoenは、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場