飼い主さんがお風呂に入っていたら、ワンコがやってきて…？まるで猫のように浴槽のフチでくつろぐ光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万4000回再生を突破。「可愛いｗ」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：『犬がお風呂場を覗きに来た』と思ったら、浴槽のフチで…まるで猫？犬とは思えない光景】 まるで猫のようなワンコ TikTokアカウント「mimimi_yi」に投稿されたのは、飼い主さんがお風呂に入