レイカーズのJJ・レディックHCは、14日（日本時間15日）の練習後にメディア取材に応じた。18日（同19日）に開幕するロケッツとのプレーオフ1回戦の勝負ポイントについて言及した。その様子を米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。4月に入ってレイカーズは、ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスがケガで戦線離脱。主力2人を欠いた中で、ラスト5試合は3勝2敗で戦い抜いて、西4位で4年連続のプレーオフ進出を決めた。プレー