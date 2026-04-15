オリオールズのクレイグ・アルバーナズ監督（43）は、13日（日本時間14日）のダイヤモンドバックス戦でライナー性の打球が顔面を直撃する災難に見舞われた。頬に少なくとも7カ所の骨折とあごの骨折を負ったが、手術は必要なく、14日（同15日）の同戦も指揮を執った。スポーツ専門局「ESPN」電子版によると、今季がオリオールズでの監督1年目、ダグアウトで自チームの二塁手ジェレマイア・ジャクソンが放ったライナーが直撃。ト