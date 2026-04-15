14日正午ごろ、富士市蓼原町の信号機のある交差点でとまっていた車に大型トラックで追突したうえそのまま逃走したとしてトラック運転手の男(64)が逮捕されました。過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは浜松市中央区のトラック運転手の男（64）です。警察によりますと、男は14日正午ごろ富士市蓼原町の信号機のある交差点で止まっていた軽乗用車に追突したにもかかわらずそのまま逃走した疑いがもたれています。軽乗用車に