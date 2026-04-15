ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦の試合前にメディア取材に対応。右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているムーキー・ベッツ内野手（33）に言及した。ベッツは今月ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷し、初回に交代。翌5日（同6日）にIL入りした。指揮官はベッツの状態について「状態は悪くない。動きもいいし、スローイングやランニングも問題ない」とした