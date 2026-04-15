14日の参議院外交防衛委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長がイランとアメリカが互いに“封鎖”しあっているホルムズ海峡の問題を取り上げた。【映像】岩本局長「国際法上の評価難しい」と繰り返す榛葉議員はまず「ホルムズ海峡のアメリカによる逆封鎖というのは、これは国際法上可能なんでしょうか。国際法に抵触するんじゃないでしょうか」と質問。外務省の岩本桂一中東アフリカ局長は「米国はイランの港湾への出入港を