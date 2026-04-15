「ヤンキース−エンゼルス」（１４日、ニューヨーク）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が初回の第１打席で２試合連発となる５号ソロを放った。前日にジャッジとマルチ本塁打でアーチ合戦を繰り広げたトラウト。この日も初回１死無走者から低めのフォーシームを捉えると、左中間スタンドにたたき込んだ。現地実況も思わず「スーパースター」と評するなど、敵地がざわついた。これにアデル、ソレアと驚異の３連発で３点を