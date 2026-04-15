将来の自立に向けた初期費用の蓄えや、不規則な仕事生活を支える健康管理を目的として、実家暮らしを継続するケースも珍しくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県福岡市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答