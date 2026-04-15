中国社会科学院は13日に北京で、「2025年中国ネット文学発展研究報告」を発表した。この報告書で、2025年に中国のネット文学IPの映像化などの市場規模が前年同期比23．13％増の3676億1000万元（約8兆4550億円）に達したことが明らかになり、大きな注目を集めた。中国ネット文学の2025年の市場規模は前年比16．6％増の502億1000万元に達し、作者の数は同149万6000人増加して3269万4000人に達した。作品数も418万6000本増加し、4583