“鉄道と旅が好きなお笑い芸人”の太田トラベルさんは4月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。運営する鉄道クイズチャンネルの収益化が停止されたことを明かしました。【太田トラベルのYouTubeが収益化停止】「これで停止になる意味が分からない」太田さんは「鉄道クイズチャンネルが収益化停止になってしまいました。今後どうなるかわかりません。どうしよう...5年も命削ってやったのにね...」と、心境を吐露。5年間運営してきたチ