大谷翔平×高級SUVに注目集まるダンロップは2026年2月12日、次世代オールシーズンタイヤの新CMを公開しました。大谷翔平選手が運転する、白いボディカラーのランドローバー「レンジローバー ヴェラール」が印象的な映像で、公開後にはユーザーから多数の反響が寄せられています。CMでは、路面状態に応じてゴムの性質が変化する独自技術「アクティブトレッド」の特長を、大谷翔平選手が夏服と冬服の一人二役で紹介しています。