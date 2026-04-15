ロバーツ監督が試合前に会見【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は14日（日本時間15日）、本拠地で行われるメッツ戦の試合前に取材に対応。前日の同戦で死球を受けた大谷翔平投手について「大丈夫だと思う。今日も打線に入っているし、この後キャッチボールをすると思う」と語った。大谷は13日（同14日）のメッツ戦の初回、相手左腕ピーターソンから右肩付近に死球を