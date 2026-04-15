シンガー・ソングライターの阿部真央（36）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。ファンに“お願い”をつづった。「しばらくライブ中の、掛け声や煽りレスポンス以外の、みんなからの声は控えてもらおうかなと思います」と書き出した阿部。「私が発する挨拶や『楽しんでますかー！』などに対する『イェーイ！』って声は引き続き大歓迎なのですが、それ以外の声は、私が話したいことが飛んじゃったり、ペースが崩れてしま