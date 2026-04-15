元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。中道改革連合が14日に発表した、2月の衆院選総括案について言及した。総括案には、立憲民主党と公明党の支持基盤を合算すれば、一定の議席を確保できるとの前提に立ったことが「最大の誤算」だったと明記。「選挙目当ての急造新党」との批判を招き、拒否感を増大させたと敗因を分析した。党の基本政策で、集団的自