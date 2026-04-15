「爆笑問題」太田光と田中裕二が１４日深夜、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。太田は、４７歳で美大に合格したことを自身のＳＮＳで公表したお笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之が１３日に放送作家の高田文夫氏がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月金曜・午前１１時半）で大学名を日本大学芸術学部美術学科と公表したこ