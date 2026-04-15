野食を楽しむための基礎知識とは？野草・山菜との付き合い方を紹介 野食を楽しむための基礎知識《3》野草・山菜との付き合い方 野草・山菜の魅力を知ると、採集と賞味を止められなくなるだろう。だが、時には失敗もあるし、大変な思いをすることもあるにちがいない。ここでは、筆者の経験から言える失敗回避策をまとめておきたい。 含まれる栄養素と有害成分 筆者の知人に野草を毎日のように食べている方がいるのだが、