東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.32高値187.53安値187.09 187.98ハイブレイク 187.75抵抗2 187.54抵抗1 187.31ピボット 187.10支持1 186.87支持2 186.66ローブレイク ポンド円 終値215.44高値215.79安値214.91 216.73ハイブレイク 216.26抵抗2 215.85抵抗1 215.38ピボット 214.97支持1 214.50支持2 214.09ロ&#1254