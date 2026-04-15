東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.71高値9.74安値9.69 9.79ハイブレイク 9.76抵抗2 9.74抵抗1 9.71ピボット 9.69支持1 9.66支持2 9.64ローブレイク シンガポールドル円 終値124.87高値125.29安値124.85 125.60ハイブレイク 125.44抵抗2 125.16抵抗1 125.00ピボット 124.72支持1 124.56支持2 124.28ローブレイ