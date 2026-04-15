東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7126高値0.7148安値0.7077 0.7228ハイブレイク 0.7188抵抗2 0.7157抵抗1 0.7117ピボット 0.7086支持1 0.7046支持2 0.7015ローブレイク キーウィドル 終値0.5900高値0.5920安値0.5857 0.5991ハイブレイク 0.5955抵抗2 0.5928抵抗1 0.5892ピボット 0.5865支持1 0.5829