松江ゆかりの作家・小泉八雲の妻セツが２人の結婚生活などを振り返った本「思ひ出の記」が、再注目されている。地元・松江市の出版社が２０２４年９月に刊行した新装版の発行部数は、約２万部を記録。八雲とセツを題材にしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の放送を追い風にした異例のヒットに、出版社の担当者は「一生に一度のことだと思う。大忙しです」と喜んでいる。（北瀬太一）思ひ出の記は、セツが１３年８か月にわた