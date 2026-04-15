・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６０９．０６（＋２６．１０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０４４．２２（＋３０１．７８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３２７．８６（＋９１．８８） ・ロシア・ＲＴＳ １１３２．０７（＋７．４８） 出所：MINKABU PRESS