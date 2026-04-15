・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９１．２８ドル（－７．８０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８５０．１ドル（＋８２．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７９３９．１セント（＋３８６．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９２．００セント（＋９．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４３．００セン