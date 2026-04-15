[4.14 チャンピンシップ第45節 サウサンプトン 3-0 ブラックバーン]EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は14日に第45節を行い、ブラックバーンと対戦したサウサンプトンが3-0の完封勝利を収め、リーグ戦6連勝を飾った。サウサンプトンではMF松木玖生が先発出場して後半26分までプレーし、ブラックバーンではFW大橋祐紀とDF森下龍矢が後半開始から出場している。4-2-3-1のトップ下の位置でスタートした松木は前半24分、PA手