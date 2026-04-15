千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート内を走るディズニーリゾートラインは、2026年4月15日(水)から「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」の運行を開始します。東京ディズニーシーの開園25周年を祝うアニバーサリーイベントに合わせたもので、2027年3月31日(水)までの期間限定での運行を予定しています。車体ラッピングだけでなく、内装やつり革、車内BGMに至るまで祝祭感あふれる仕様となっており